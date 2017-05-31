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Материнская смертность в Екатеринбурге за год выросла в 4 раза Сегодня в 13:27

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И вдвое превысила общероссийскую.

Смертность среди рожениц в Екатеринбурге выросла в 4 раза. В 2016 году она составила 17,7 случая на 100 тысяч, тогда как годом ранее - 4,3 на 100 тысяч. Такие цифры указаны в информации медицинского совета горздрава об итогах работы службы здравоохранения (имеется в распоряжении "Уралинформбюро").

Данный показатель вдвое превысил общероссийский. В среднем по стране материнская смертность - 8,3 случая на 100 тысяч. По данным Минздрава РФ, за год эта цифра снизилась на 20% и достигла исторического минимума.

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