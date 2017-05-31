В Екатеринбурге МТС "трясет" долг с того светаСегодня в 14:38
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Родственников умершего слушать не хотят.
Компания МТС пытается взыскать долг с умершего горожанина. Страдают от этого родственники скончавшегося.
О ситуации рассказала член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова. Ее отец пользовался услугами домашнего интернета от МТС. Осенью 2016 года он приостановил действие договора до 2017 года и подключился к другому оператору. Позже мужчина скончался.
Несмотря на это, в 2017 году компания МТС возобновила обслуживание и начала ежемесячно начислять суммы за услуги. Супруга умершего предоставила оператору документы о смерти абонента.
"Ей ответили, что смерть не причина для остановки действия договора. Поэтому платить нужно за него ежемесячно", - пояснила Петрова. В салоне связи женщине заявили, что для расторжения договора она должна сначала вступить в наследство, переоформить договор на себя, оплатить накопившийся к тому времени долг, и только после этого она сможет отказаться от услуг интернет-провайдера.
"В данной ситуации сотрудники розничной сети действовали в рамках законодательства и договора на оказание услуги. Процедура расторжения договора в случае смерти владельца заключается в следующем. Если услугами пользоваться не планируется, то наследникам первой очереди необходимо обратиться к провайдеру для приостановления договора на время оформления наследства. После вступления в наследство договор переоформляется на наследника, который вправе в тот же момент его расторгнуть", - прокомментировали "Уралинформбюро" в пресс-службе МТС Свердловской области.
Родственники умершего намерены ждать иска от МТС и разбираться с оператором в суде.
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