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ФСК ЕЭС восстанавливает кедровые леса в Западной СибириСегодня в 14:54

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Будет высажено более 67 500 саженцев.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") начала высаживать сибирские кедры в Нефтеюганском районе Югры. Для более 67 500 саженцев отведена площадь в 16 гектаров. Их высадят до наступления холодов. Отобранный для посадки вид деревьев наиболее распространен в Западной Сибири.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, подготовка к высадке началась после завершения строительства подстанции 220 кВ "Вектор" с заходами линии электропередачи 220 кВ "Пыть-Ях – Усть-Балык".

Данные объекты обеспечивают электроэнергией потребителей Нефтеюганского энергорайона и производственные мощности нефтедобывающего предприятия "Роснефти".

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