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РМК поддержит фестиваль детского футбола "Метрошка"Сегодня в 15:24

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В Челябинске.

1 июня в рамках празднования Дня защиты детей в Челябинске стартует футбольный фестиваль "Метрошка-2017". В мероприятии примут участие около 3 тысяч юных спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской областей, а также республики Башкортостан. Генеральный партнер фестиваля – ЗАО "Русская медная компания"

Торжественное открытие "Метрошки" с парадом команд и шоу-программой развернется на Центральном стадионе. Также на поле выйдут хоккеисты "Трактора" и команда "ЧелАдмин", которая объединит представителей бизнес-элиты города, администрации Челябинска, депутатов ЗакСо области. Противники сыграют 2 тайма по 20 минут, а затем проведут серию пенальти.

После матча у болельщиков будет возможность взять автографы у хоккеистов. Честь ХК "Трактор" будут защищать Илья Зиновьев, Никита Жульдиков, Виталий Кравцов, Александр Шаров и другие. Завершится праздничное открытие пенной вечеринкой.

В Челябинске фестиваль "Метрошка" пройдет во второй раз. С 1 по 3 июня борьба развернется в двух возрастных группах: 2004 – 2005 и 2006 – 2007 годов рождения. Победители получат право участвовать в Суперкубке, который пройдет 7–10 сентября в столице Южного Урала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Сценарий открытия спортивной площадки «Workout» на территории

парка «Металлург» имени Олега Ивановича Тищенко

Дата проведения: 01.06.2017

Время проведения: 12:00 – 14:30

Участники праздника:

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области,

Советник президента закрытого акционерного общества

«Русская медная компания» Ерёмин Анатолий Александрович

Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации г. Челябинска Иванов Евгений Викторович

Начальник управления культуры администрации города Челябинска Назаров Дмитрий Владимирович

Начальник управления по делам молодежи Администрации города Челябинска Авдеев Сергей Александрович

Глава администрации Металлургического района Петров Дмитрий Викторович

Директор парка «Металлург» им. О.И. Тищенко Аксенов Алексей Владимирович

Спортсмены и жители города Челябинска.

12:00 — 12:05 Приветственные слова ведущих

12:06 —12:14 Приглашение почетных гостей:

Ерёмин Анатолий Александрович

Иванов Евгений Викторович

Назаров Дмитрий Владимирович

Авдеев Сергей Александрович

Аксенов Алексей Владимирович

12:15 — 12:30 Приветственные слова от почетных гостей

12:31—12:35 Торжественное открытие площадки

12:40 Общее фото с почётными гостями на фоне баннера

12:45—12:50 Слова ведущих

12:50 — 13:00 Выступления коллективов ( черлидинг)

13:01— 13:10 Зарядка от Спортсменов Workout с комментариями Ведущих.

13:12 —13:25 Показательные выступления от федерации Workout Челябинской области.

13:26 — 13:30 Слова ведущих

13:31—14:15 Конкурсы для зрителей

14:16—14:26 мастер-класс по Workout от Насырова Жахонгира Лутфуллаевича

14:26 —14:30 Слова ведущих. Завершение мероприятия.

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