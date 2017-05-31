РМК поддержит фестиваль детского футбола "Метрошка"Сегодня в 15:24
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В Челябинске.
1 июня в рамках празднования Дня защиты детей в Челябинске стартует футбольный фестиваль "Метрошка-2017". В мероприятии примут участие около 3 тысяч юных спортсменов из Челябинской, Свердловской, Курганской областей, а также республики Башкортостан. Генеральный партнер фестиваля – ЗАО "Русская медная компания"
Торжественное открытие "Метрошки" с парадом команд и шоу-программой развернется на Центральном стадионе. Также на поле выйдут хоккеисты "Трактора" и команда "ЧелАдмин", которая объединит представителей бизнес-элиты города, администрации Челябинска, депутатов ЗакСо области. Противники сыграют 2 тайма по 20 минут, а затем проведут серию пенальти.
После матча у болельщиков будет возможность взять автографы у хоккеистов. Честь ХК "Трактор" будут защищать Илья Зиновьев, Никита Жульдиков, Виталий Кравцов, Александр Шаров и другие. Завершится праздничное открытие пенной вечеринкой.
В Челябинске фестиваль "Метрошка" пройдет во второй раз. С 1 по 3 июня борьба развернется в двух возрастных группах: 2004 – 2005 и 2006 – 2007 годов рождения. Победители получат право участвовать в Суперкубке, который пройдет 7–10 сентября в столице Южного Урала, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
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