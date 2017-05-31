ГИБДД Екатеринбурга пощадит "шайтан-водил"Сегодня в 16:01
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Без российских прав.
Автоинспекторы Екатеринбурга не будут устраивать облавы на водителей с иностранными правами, не успевших получить отечественные "корочки".
Никаких специальных рейдов на ближайшее время не планируется. "Вся работа будет проводиться в плановом режиме", - пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Как сообщалось ранее, новый порядок на рынке перевозок диктуют поправки в закон "О безопасности дорожного движения", вступающие в силу 1 июня 2017 года. С завтрашнего дня приезжим водителям, не имеющим российских прав, запрещено садиться за руль. Автоинспекторы будут составлять на нарушителей административные протоколы. Если гастарбайтер попадется дважды, ему грозит депортация. Наказание предусмотрено и для перевозчиков, которые держат шоферов с иностранными правами. За каждого могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.
Как выяснило "Уралинформбюро", в штате некоторых перевозчиков числится до 80% мигрантов без российских удостоверений. Если 1 июня все они не выйдут на работу, то в городе случится коллапс. О последствиях новых порядков - в материале "Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту".
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