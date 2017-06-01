По просьбе горожан.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился построить в Серове детскую школу искусств. Деньги на нее муниципалитету выделят в 2018 году.

Школа будет располагаться в центре города рядом с детским центром творчества. Площадь здания составит 2,5 тысячи квадратных метров. Там смогут заниматься более 350 горожан в возрасте от шести до 17 лет. В вечернее время будут организованы группы для взрослых.

"Это действительно большая, хорошая, добрая новость для жителей всего Серовского городского округа. Благодаря личному участию главы региона, у нас появится современное здание со специализированными классами, где будут учиться ребята от шести лет. Ведь сегодня в нашей художественной школе работают замечательные педагоги, которые готовы заниматься с детьми с самого младшего возраста", - отметила глава Серовского ГО Елена Бердникова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, с просьбой о строительстве школы искусств к главе региона обратились участники совета "За будущее Серова". Это произошло 23 мая во время визита Евгения Куйвашева в Северный управленческий округ. Тогда было озвучено несколько просьб, и губернатор попросил определиться с приоритетными. В итоге самым важным был признан проект по возведению школы искусств. В его поддержку подписались 240 человек.

Стоит добавить, что сейчас юные серовчане занимаются изобразительным искусством в три смены в старом здании площадью 234 квадратных метра. Четыре расположенных в нем кабинета служат одновременно и учебными классами, и местом для хранения принадлежностей, и выставочным пространством.

"Наша задача состоит в том, чтобы дать возможность всем детям в Свердловской области заниматься дополнительным образованием. Поэтому ваш проект по созданию художественной школы войдет в программу "Пятилетка развития" и станет частью раздела, посвященного развитию человеческого капитала", - заявил Куйвашев.