В сжатые сроки.

Люблинский райсуд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального опровергнуть сведения, изложенные в расследовании о российском премьер-министре Дмитрии Медведеве. Политику отведено на это 3 месяца, передает "Уралинфорбюро".

Кроме того, Навальный в течение 10 дней должен удалить публикации про бизнесмена Алишера Усманова. Последние признаны порочащими его честь и достоинство.

После оглашения решения суда Навальный заявил, что будет его обжаловать. Также он отказался удалить ролик с антикоррупционным расследованием. "Этого сделано не будет", - заявил оппозиционер.

Усманов обратился в суд с иском к Навальному и ФБК 12 апреля. В своем заявлении бизнесмен не требовал от ответчиков денежной компенсации, а просил опровергнуть сведения, распространенные в видео и в текстах на сайтах ответчиков, которые, как он утверждает, не соответствуют действительности.