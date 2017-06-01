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Навального обязали обелить Медведева и Усманова31 мая в 18:05

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В сжатые сроки.

Люблинский райсуд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального опровергнуть сведения, изложенные в расследовании о российском премьер-министре Дмитрии Медведеве. Политику отведено на это 3 месяца, передает "Уралинфорбюро".

Кроме того, Навальный в течение 10 дней должен удалить публикации про бизнесмена Алишера Усманова. Последние признаны порочащими его честь и достоинство.

После оглашения решения суда Навальный заявил, что будет его обжаловать. Также он отказался удалить ролик с антикоррупционным расследованием. "Этого сделано не будет", - заявил оппозиционер.

Усманов обратился в суд с иском к Навальному и ФБК 12 апреля. В своем заявлении бизнесмен не требовал от ответчиков денежной компенсации, а просил опровергнуть сведения, распространенные в видео и в текстах на сайтах ответчиков, которые, как он утверждает, не соответствуют действительности.

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