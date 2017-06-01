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Мутко назвал Екатеринбург лидером по готовности к ЧМ-201831 мая в 19:35

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Вместе с Ростовом-на-Дону и Калининградом.

Вице-премьер России Виталий Мутко назвал Екатеринбург в числе лидеров по готовности к проведению ЧМ по футболу в 2018 году, передает "Уралинформбюро".

По его словам, лучше всех подготовлен Ростов-на-Дону, арену там планируется сдать в октябре-ноябре. Далее идут Калининград и Екатеринбург.

"В хорошей степени готовности и Нижний Новгород с Волгоградом. Самара и Саранск тоже идут по своему графику. У нас вообще проблемы были только с теми аренами, что строили сами заказчики, то есть города – в Санкт-Петербурге и Сочи", - цитирует Мутко "Р-Спорт".

Мундиаль впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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