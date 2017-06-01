В Год экологии.

31 мая 2017 года в Екатеринбурге в районе Академический состоялась экологическая акция - высадка рябиновой аллеи. Мероприятие, организованное редакцией корпоративной газеты "Трасса" и Объединенной профсоюзной организации ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", было приурочено к Году экологии в ПАО "Газпром", а также Дню защиты детей.

Это второй этап акции, начатой в Академическом четыре года назад. В мае 2013 года в честь 20-летия ПАО "Газпром" журналисты издания и работники Общества высадили 20 уральских рябин. На этот раз было посажено еще 30 кустарников. В результате аллея приобрела окончательный вид.

Затем там планируется установить памятный знак, сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС")