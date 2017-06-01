Он придет и в Прикамье.

На 22 региона Центрального и Приволжского федеральных округов надвигается ураган. По прогнозам синоптиков, сильный ветер придет и в Пермский край.

Порывы будут достигать 24 метров в секунду, сообщают федеральные издания. Возможно повреждение линий электропередачи и связи, крыш домов, обрушение деревьев и рекламных щитов. 1 июня спасатели рекомендуют жителям по возможности остаться дома, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что 29 мая 2017 года Москву и Подмосковье настиг самый разрушительный за всю историю ураган. Погибли 15 человек, еще около 200 пострадали.



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