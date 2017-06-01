Более 800 тюменских школьников покорили сферу ITСегодня в 09:15
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И освоили робототехнику.
В Тюменской области в уходящем учебном году более 800 школьников прошли обучение в сфере IT и робототехники.
30 мая в Тюменском технопарке состоялась защита лучших проектов учеников школьных лабораторий "АйТиЛАб" и "РобоЛАБ". За год подростки подготовили 300 работ, 30 из них были презентованы комиссии.
Часть детей реализовали функционал уже существующих сервисов и изобретений, примером стало "мобильное приложение для подсчета калорий". Некоторые проекты были разработаны впервые. Так, "программа мониторинга недревесных ресурсов", предложенная ишимскими школьниками, даже получила патент.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Государственном автономном учреждении допбразования Тюменской области "Региональный информационно-образовательный центр", отдельно была отмечена программа для обучения счету младших школьников "Веселый счет". Восьмиклассники самостоятельно нарисовали около 100 предметов, озвучили и анимировали упражнения.
В рамках сотрудничества с Ишимским мясокомбинатом ученики центра разработали установку для просушивания колбасы. Такой робот автоматизирует и удешевляет процесс производства.
По итогам защиты ряд проектов был рекомендован для участия в региональном чемпионате по робототехнике и программированию на Кубок губернатора.
Следует отметить, что в данный момент ведется набор школьников 5-11 классов на следующий учебный год. Ученики 9-11 классов, успешно завершившие обучение, смогут претендовать на дополнительные баллы при поступлении на специальности ИКТ в ТюмГУ.
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