И освоили робототехнику.

В Тюменской области в уходящем учебном году более 800 школьников прошли обучение в сфере IT и робототехники.

30 мая в Тюменском технопарке состоялась защита лучших проектов учеников школьных лабораторий "АйТиЛАб" и "РобоЛАБ". За год подростки подготовили 300 работ, 30 из них были презентованы комиссии.

Часть детей реализовали функционал уже существующих сервисов и изобретений, примером стало "мобильное приложение для подсчета калорий". Некоторые проекты были разработаны впервые. Так, "программа мониторинга недревесных ресурсов", предложенная ишимскими школьниками, даже получила патент.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Государственном автономном учреждении допбразования Тюменской области "Региональный информационно-образовательный центр", отдельно была отмечена программа для обучения счету младших школьников "Веселый счет". Восьмиклассники самостоятельно нарисовали около 100 предметов, озвучили и анимировали упражнения.

В рамках сотрудничества с Ишимским мясокомбинатом ученики центра разработали установку для просушивания колбасы. Такой робот автоматизирует и удешевляет процесс производства.

По итогам защиты ряд проектов был рекомендован для участия в региональном чемпионате по робототехнике и программированию на Кубок губернатора.

Следует отметить, что в данный момент ведется набор школьников 5-11 классов на следующий учебный год. Ученики 9-11 классов, успешно завершившие обучение, смогут претендовать на дополнительные баллы при поступлении на специальности ИКТ в ТюмГУ.