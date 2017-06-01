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НК "Роснефть" привезла в Губкинский "Романовых"Сегодня в 10:57

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В постановке задействованы артисты театра и кино.

31 мая в Губкинском была представлена концертно-театральная постановка "Романовы". Этот проект ПАО "НК "Роснефть" реализует совместно с Хором Сретенского монастыря и известными артистами театра и кино. В спектакле задействованы Ирина Безрукова, Надежда Маркина, Артем Каминский, Гела Месхи и камерный оркестр "Градский Холл".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе НК "Роснефть", это не первый совместный проект компании с одним из самых известных хоровых коллективов России. Постановки "Роснефть. Великой Победе посвящается" и "Несвятые святые" имели успех у зрителей в 2015 и 2016 годах.

На этот раз спектакль объединил музыку и театр, вокал и мультимедийные технологии. История дома Романовых представлена в формате большого подвижного "иконостаса", где каждый образ – камень в здании Российской Империи. Автором идеи является художественный руководитель Хора Сретенского монастыря, Заслуженный артист России Никон Жила.

По мнению организаторов, концертно-театральная постановка "Романовы" призвана внести вклад в сохранение исторической памяти и культурного наследия. Выступления пройдут в 22 городах присутствия НК "Роснефть".

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