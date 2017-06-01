Екатеринбургский блогер отказался искать экстремистов для мэрииСегодня в 09:38
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В соцсетях.
Мэрия Екатеринбурга и "Фонд развития научных исследований третьего тысячелетия" расторгли договор о проведении комплексного социологического анализа в области противодействия экстремизму в интернете. Соответствующий документ выложила в соцсеть член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова.
Согласно договору, Фонд во главе с блогером Ильей Белоусом должен был промониторить соцсети на предмет наличия экстремизма. За это организации должны были заплатить 250 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро". На работу отводилось всего 14 дней. Итогом должен был стать отчет в 200 страниц.
"Блогер понял, что у него нет достаточной квалификации для исполнения муниципального контракта. И хорошо, а то залетел бы в реестр недобросовестных поставщиков и вообще никаких бюджетов больше", - прокомментировала Петрова.
Илья Белоус известен как организатор ультрапатриотических мероприятий, в соцсетях он также прославился благодаря борьбе с пятой колонной.
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