×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургский блогер отказался искать экстремистов для мэрииСегодня в 09:38

  • Текст

В соцсетях.

Мэрия Екатеринбурга и "Фонд развития научных исследований третьего тысячелетия" расторгли договор о проведении комплексного социологического анализа в области противодействия экстремизму в интернете. Соответствующий документ выложила в соцсеть член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова.

Согласно договору, Фонд во главе с блогером Ильей Белоусом должен был промониторить соцсети на предмет наличия экстремизма. За это организации должны были заплатить 250 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро". На работу отводилось всего 14 дней. Итогом должен был стать отчет в 200 страниц.

"Блогер понял, что у него нет достаточной квалификации для исполнения муниципального контракта. И хорошо, а то залетел бы в реестр недобросовестных поставщиков и вообще никаких бюджетов больше", - прокомментировала Петрова.

Илья Белоус известен как организатор ультрапатриотических мероприятий, в соцсетях он также прославился благодаря борьбе с пятой колонной.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Секретные материалы мэрии

Секретные материалы мэрии

Про ЦУПП.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×