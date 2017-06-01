В рамках Дня защиты детей.

В Магнитогорске с размахом отметят День защиты детей. В числе организаторов - благотворительный общественный фонд "Металлург" и первичная профсоюзная организация Группы ОАО "ММК".

"Металлург" планирует охватить более 11 000 юных горожан. Детей из семей, потерявших кормильца, пригласят в кино или развлекательный центр. Малыши с ограниченными возможностями здоровья получат продуктовые наборы либо смогут побывать в бассейне или горнолыжном центре. Детям из многодетных семей вручат подарочный сертификат. Также они смогут поучаствовать в анимационной программе и посмотреть мультфильм.

Фонд "Металлург" давно реализует комплексную программу "XXI век - детям Южного Урала". Среди ее основных направлений - поддержка учреждений соцсферы, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей и другое. Только в прошлом году на реализацию программы было направлено около 150 миллионов рублей.

Кроме того, 3 июня праздник будет организован для 9 000 детей членов профсоюза Группы ММК. Мероприятия одновременно развернутся на 25 площадках, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК".

Во Дворце культуры металлургов имени С.Орджоникидзе состоится праздник "Остров детства". Напротив Левобережного дворца культуры металлургов и перед цирком будут организованы игровые развлекательные программы. На последней площадке также намечено цирковое представление "Маленькая страна".