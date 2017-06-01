В Екатеринбурге закончились препараты для лечения ВИЧСегодня в 12:29
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Прокуратура проводит проверку.
ВИЧ-инфицированные в Екатеринбурге не могут получить необходимые для лечения препараты. Многочисленные жалобы на это появились на сайте pereboi.ru. На последней неделе мая на сайт ежедневно приходило до 10 подобных сообщений из столицы Урала. Больным либо в обязательном порядке меняют схему лечения, либо вовсе отказывают в медикаментах.
"Почему мне мою схему, которая работает много лет, я на ней выносила ребенка и родила, так просто меняют??? Помогите. Катастрофическая ситуация в Екатеринбурге. Мне в СЦ (СПИД-центр - прим.ред.) прямым текстом предложили месяц не принимать препараты, а там, может быть, появится ритонавир....И это врач предлагает", - пишет Елена.
"Сказали препаратов нет, подъезжать, узнавать, когда будут. Сейчас на руках препаратов на 20 дней. Наблюдаюсь в спид-центре г.Екатеринбург, ул.Ясная, 46. В центре перебои начались примерно полгода назад. Раньше выдавали препараты на 3 месяца. потом на месяц. Месяц назад изменили схему лечения и препараты. А сейчас вообще не дали препаратов", - жалуется Анастасия.
Одна из пациенток даже написала заявление в прокуратуру. Подтвердить "Уралинформбюро" эту информацию без фамилии заявителя в ведомстве не смогли. Но после появления информации в СМИ прокуратура начала проверку.
"Будет проверено соответствие бюджетного финансирования, выделяемого на приобретение медикаментов для лечения ВИЧ-инфицированных, существующим потребностям, как оно распределяется, как идут процедуры госзакупок", - рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Задержки с поставкой АРВ-препаратов наблюдаются по всей стране. Их связывают с переходом в 2017 году на централизованные госзакупки - процесс до сих пор не отлажен. Часть регионов была вынуждена закупить препараты за собственные деньги.
В Свердловском СПИД-центре все вопросы переадресуют в минздрав - "Уралинформбюро" направило туда официальный запрос.
Стоит отметить, что Екатеринбург прогремел на всю страну из-за эпидемии ВИЧ. В городе заражен каждый пятидесятый. Свердловская область лидирует в РФ по числу зараженных.
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