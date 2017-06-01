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Ремонт екатеринбургских больниц попал под сокращениеСегодня в 13:33

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Финансирование урезали в 2 раза.

На капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных поликлиник в 2016 году власти Екатеринбурга потратили 107,7 миллиона рублей - почти в 2 раза меньше, чем годом ранее (198,1 миллиона). Такие сведения содержатся в решении медицинского совета горздрава (документ имеется в распоряжении "Уралинформбюро").

Все средства были выделены исключительно из городского бюджета. В числе прочего деньги пошли на капитальный ремонт операционной нейрохирургического корпуса в ГКБ №40. Кроме того, были проведены текущие ремонты во всех муниципальных родильных домах (ДКБ №10, ГКБ №14, ГКБ №40).

ДГКБ №11 и стоматологической поликлиники №2 пришлось ремонтировать свои отделения и филиалы на собственные средства.

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