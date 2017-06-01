На площади в 10 гектар.

Томинский ГОК (входит в Группу РМК) совместно с Шершневским лесничеством провел акцию по высадке хвойных деревьев. Более 66 000 саженцев посадили на площади в 10 гектаров в Сосновском районе Челябинской области.

Озеленительная кампания завершилась 31 мая акцией, в которой участвовали сотрудники Томинского ГОКа, представители Шершневского лесничества, глава администрации Томинского сельского поселения Татьяна Голубицкая и местные школьники. За один день добровольцы высадили 6 600 саженцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"Это вклад компании и комбината в улучшение экологической обстановки в нашем регионе. Надеемся, что саженцы приживутся и в будущем на этом месте вырастет красивый лес, который будет радовать местных жителей и отдыхающих из соседних районов", - отметила начальник отдела охраны окружающей среды АО "Томинский ГОК" Наталья Хохрякова.

Следует отметить, что Томинский ГОК будет построен на Томинском месторождении медно-порфировых руд. В состав проекта войдут карьеры "Томинский", "Калиновский" и обогатительная фабрика. Инновационные технологии, которые будут задействованы на ГОКе, позволят обогащать медно-порфировую руду с содержанием меди ниже 0,4%.

Производительность предприятия составит 28 миллионов тонн медно-порфировой руды в год. Из нее потом планируется получить более 500 тысяч тонн медного концентрата.