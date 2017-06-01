Новая детская поликлиника распахнула двери в Верхней ПышмеСегодня в 14:48
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Строительство длилось 2 года.
В Верхней Пышме 1 мая открылась новая детская поликлиника. Четырехэтажное здание площадью 9000 квадратных метров рассчитано на прием 500 юных пациентов в сутки. Кроме того, в учреждении будет работать дневной стационар на 14 коек.
"Сегодня мы стали свидетелями действительно долгожданного и праздничного события. Верхняя Пышма занимает первое место по уровню рождаемости в Свердловской области, поэтому городу нужна была такая современная поликлиника. Забота о здоровье детей — это важный элемент нашей программы "Пятилетка развития". Сегодня здоровый ребенок, счастливые родители, крепкие семьи и благополучное общество — это звенья одной цепи", — отметил присутствовавший на церемонии открытия врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.
Оснащена поликлиника по последнему слову техники. Так, например, в рентгенологическом кабинете установлен цифровой аппарат премиум-класса DigitalDiagnost фирмы Philips, который обеспечивает все виды исследований, включая съемку в произвольном положении. Мощность этого аппарата позволяет сделать более 250 исследований в день. При этом система обеспечивает полную безопасность для юных пациентов. А для лечения и профилактики частых простудных заболеваний, аллергии, восстановления кардиореспираторной, иммунной и нервной системы в учреждении имеется спелеокамера из натуральных натриево-калийно-магниевых солей Верхнекамского месторождения.
Детская поликлиника в Верхней Пышме стала первым в 2017 году объектом капитального строительства, выполненным исключительно на средства областного бюджета. Общая стоимость здания, включая оснащение оборудованием, составила 525 миллионов рублей. Строительство велось с июля 2015 года, пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
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