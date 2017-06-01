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Екатеринбуржцы сутки протомятся в ожидании вылета из ТурцииСегодня в 16:27

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"Снежный ком" задержек растет.

Авиарейс Даламан - Екатеринбург задержан на 24 часа. Вылет из Турции планировался 1 июня в 10.40 по местному времени. Однако, согласно онлайн-табло Кольцово, борт поднимется в небо с задержкой ровно на сутки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта, из-за позднего прилета Boeing 777-200 авиакомпании "ВИМ-Авиа" задержится его обратный рейс в Даламан. Борт поднимется в небо через полчаса после прилета - 2 июня в 17.35, с отставанием от расписания на 20 часов.

Первая задержка Boeing 777-200 на маршруте Екатеринбург - Даламан случилась 30 мая. Его вылет в Турцию отложили на 12 часов, ссылаясь на подготовку воздушного судна.

По телефону комментировать ситуацию представители авиаперевозчика отказались. Стоит отметить, что в прошлом году "ВИМ-Авиа" штрафовали за нарушение расписания полетов.

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