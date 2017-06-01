×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мэрия Екатеринбурга продлит жизнь коммерческим перевозчикамСегодня в 16:06

  • Текст

Еще на 2 года.

Мэрия Екатеринбурга не будет избавляться от коммерсантов, у которых 1 июля 2017 года истекает срок действия контрактов на обслуживание маршрутов общественного транспорта.

Как сообщил "Уралинформбюро" зампредседателя комитета по транспорту горадминистрации Сергей Яскевич, аукционы по распределению маршрутов будут объявлены в ближайшее время. Если к 1 июля отторговать лоты не удастся, то действующие контракты будут продлены до тех пор, пока не завершатся конкурсные процедуры. По словам Яскевича, никакого коллапса из-за поздних торгов точно не случится.

Новые контракты будут заключаться не на 5 лет, как раньше, а всего на 2 года. Требования к перевозчикам пока существенно не изменятся.

Критерии пересмотрят в 2019 году в рамках проведения транспортной реформы. От частников потребуют нового подвижного состава большой вместимости, автобусы обязательно должны быть приспособлены для маломобильных групп населения. Такие контракты будут заключаться на 5 лет.

Скандал из-за того, что мэрия не объявила аукцион для частных перевозчиков, разгорелся на днях. Высказывались предположения, что чиновники могут не разыграть лоты, выжив коммерсантов с рынка.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Секретные материалы мэрии

Секретные материалы мэрии

Про ЦУПП.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×