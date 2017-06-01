Екатеринбург балансирует на грани транспортного коллапсаСегодня в 16:54
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Все крайне зыбко.
Екатеринбург избежал транспортного коллапса, заверяют в мэрии. Горожане опасались последствий поправок в закон "О безопасности дорожного движения", запрещающие мигрантам без российских прав садиться за руль. По данным экспертов "Уралинформбюро", у некоторых перевозчиков до 80% таких водителей, и если их снять с линии, ряд маршрутов опустеет.
Однако, как заявляет зампредседателя комитета по транспорту горадминистрации Сергей Яскевич, жалоб от горожан на работу маршруток поступило немного.
"Мы вчера с частными перевозчиками встретились, выяснили, кто сколько подвижного состава на линию выпускает. В принципе никакой страшной картины не было. От 60 до 100% водителей все-таки успели получили удостоверения российского образца. Что касается МОАП, то здесь практически все водители имеют российские права. Вместе с тем перевозчиками планировалось снижение количества подвижного состава на ряде маршрутов. Но там, где это было значительное снижение (на 50-60%), мы договорились о перераспределении машин и водителей с других маршрутов, поэтому коллапса не произошло", - пояснил Яскевич.
Сегодня в городе работает транспортная инспекция. Она выяснит, сколько водителей все-таки вышло на линию и у всех ли мигрантов имеются российские права. Что касается ГИБДД, инспекторы пока не устраивают облав на гастарбайтеров за рулем.
Между тем части горожан все-таки аукнулись изменения в транспортной сфере. "Сегодня спустя полчаса ожидания, обычно они ходят друг за другом, приехала маршрутка, ехали без остановок почти, потому что салон был забит до отказа... Вот вам и вступил в силу закон...", "И как щас ездить? Ждёшь автобус по часу и приезжает забитый", - сетуют екатеринбуржцы в соцсетях.
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