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В США представили самолет космических размеровСегодня в 17:49

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Взлетит ли он?

В Калифорнии разработчики впервые выкатили из ангара самый большой в мире самолет Stratolaunch. Размах его крыльев составляет 117 метров, вес – 250 тонн, сообщает Space.com.

Борт разрабатывали как воздушную платформу для запуска ракет-носителей Pegasus XL. По словам производителя, Stratolaunch должен стать "удобным, надежным и привычным способом доставки грузов на низкую околоземную орбиту". Самолет сможет запускать одновременно до трех ракет.

Первый испытательный полет гиганта намечен на 2019 год, передает "Уралинформбюро".

Фото: stratolaunch.com

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