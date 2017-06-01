"Чăваш Ен".

"Национальное телевидение Чувашии - Чăваш Ен" стал 28 по счету каналом, включенным в региональный спутниковый мультиплекс на платформе ГК "Орион". Для абонентов "Телекарты" канал доступен в пакетах "Стандарт", "Безлимитный", "Легкий". Трансляция осуществляется с 1 июня со спутника Horizons 2, зона покрытия которого охватывает территории европейской части России, Урал, Сибирь.

"Национальное телевидение Чувашии" – обязательный общедоступный телеканал в регионе, осуществляющий круглосуточное вещание на двух языках. Он ориентирован на широкую зрительскую аудиторию, независимо от возраста, семейного положения, социального статуса и профессиональной принадлежности. В эфире канала представлены новости, художественные фильмы, телеверсии спектаклей и концертных программ на чувашском и русском языках, лучшие отечественные и зарубежные сериалы, циклы тематических программ для жителей села, детей и молодежи, деловые, спортивные, культурные передачи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Орион".

"Национальное телевидение Чувашии" – один из самых современных каналов региона, оснащенных передовым технологическим оборудованием. Аппаратно-студийный комплекс, позволяющий вещать в цифровом режиме, безленточное производство, мобильная передвижная телевизионная станция обеспечивают многочасовые прямые трансляции официальных, спортивных, праздничных событий, проходящих в различных регионах России с участием Главы Республики М.В. Игнатьева.

Руководитель отдела телеком-услуг ГК "Орион" Андрей Труфанов: "Орион" – единственный российский спутниковый оператор, в зону покрытия которого входит 100% территории РФ, а также страны СНГ. Именно поэтому развитию возможностей для региональных телевещателей мы уделяем большое внимание. Комплексное решение по организации вещания через спутник, доставке сигнала до кабельных операторов и эфирных точек вещания, которое мы предлагаем каналам, позволяет существенно оптимизировать затраты, не снижая качества сигнала, и в то же время добиваясь максимального охвата зрительской аудитории. К региональному спутниковому мультиплексу на платформе ГК "Орион" уже присоединились двадцать восемь каналов, двадцать из которых являются обязательными общедоступными телеканалами субъектов Российской Федерации".