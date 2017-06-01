ЧМ подкинул екатеринбуржцам 6 дней транспортной блокадыСегодня в 18:36
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В районе улицы Репина.
Екатеринбуржцам 6 дней придется томиться в пробках в районе Центрального стадиона из-за обновления дорог в рамках подготовки к ЧМ-2018.
Как сообщил "Уралинформбюро" заместитель председателя комитета по транспорту мэрии Сергей Яскевич, в ночь на 3 июня в уральской столице перекроют улицу Репину. Проезжая часть будет заблокирована на 11 дней - до утра 14 июня.
"Пробки будут. Получается так, что Репина закрывается на субботу и воскресенье, потом у нас будут сложные 5 рабочих дней, затем снова 3 выходных и 1 день во вторник опять будет сложная ситуация. То есть вот 6 сложных дней нас ожидает. Но тем не менее, вместе с производителем работ мы подготовили маршруты объезда, в том числе для общественного транспорта. Мы надеемся, что благодаря этой схеме нам удастся с минимальными потерями эти дни пережить", - пояснил Яскевич.
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