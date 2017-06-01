×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ЧМ подкинул екатеринбуржцам 6 дней транспортной блокадыСегодня в 18:36

  • Текст

В районе улицы Репина.

Екатеринбуржцам 6 дней придется томиться в пробках в районе Центрального стадиона из-за обновления дорог в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Как сообщил "Уралинформбюро" заместитель председателя комитета по транспорту мэрии Сергей Яскевич, в ночь на 3 июня в уральской столице перекроют улицу Репину. Проезжая часть будет заблокирована на 11 дней - до утра 14 июня.

"Пробки будут. Получается так, что Репина закрывается на субботу и воскресенье, потом у нас будут сложные 5 рабочих дней, затем снова 3 выходных и 1 день во вторник опять будет сложная ситуация. То есть вот 6 сложных дней нас ожидает. Но тем не менее, вместе с производителем работ мы подготовили маршруты объезда, в том числе для общественного транспорта. Мы надеемся, что благодаря этой схеме нам удастся с минимальными потерями эти дни пережить", - пояснил Яскевич.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Секретные материалы мэрии

Секретные материалы мэрии

Про ЦУПП.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×