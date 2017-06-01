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В Екатеринбурге будут возвращать зрение детям от трех месяцевСегодня в 18:40

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В игровой форме.

В столице Урала открылся единственный в России специализированный офтальмологический медцентр для детей при "Микрохирургии глаза". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Новое отделение находится на улице Мичурина и будет работать даже в выходные и праздничные дни. Медцентр сможет принимать около трех тысяч пациентов в месяц. Свыше 80% детей будут обслуживаться бесплатно, в рамках государственной поддержки.

Общая площадь отделения – 700 квадратных метров. Здесь расположились игровые зоны, детская оптика, консультативные и лечебные кабинеты, большая диагностическая линия. В отделении будет проводиться диагностика, компьютерное и консервативное лечение, подготовка к хирургии и послеоперационная реабилитация.

"Фишкой" центра станет уникальная, созданная специально для детей программа "Школа зрения", которая позволяет проводить лечение в форме игровых занятий. Аналогов ей в России нет.

Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

"Многие заболевания можно реально вылечить именно в игровой форме. Важно, что при некоторых состояниях зрение возможно улучшить на 50-60% за две недели. Во взрослом возрасте без хирургического вмешательства это сделать уже очень сложно, если не сказать, практически невозможно", – пояснил гендиректор центра Олег Шиловских.

"Открытие отделения позволит обследовать детей с самого раннего возраста. Диагностика возможна с трех месяцев. Это послужит повышению продолжительности жизни, что является одной из целей губернаторской программы "Пятилетка развития", – подчеркнула председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина. Вместе с главой региона Евгением Куйвашевым она посетила отделение в День защиты детей.

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