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Екатеринбуржец прокатился на гироскутере по крыше небоскреба в ГонконгеСегодня в 10:06

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И собрал тысячи просмотров.

Руфер из Екатеринбурга Олег Шерстяченко проехался на гироскутере по краю крыши небоскреба в Гонконге. Ролик он опубликовал у себя в Instagram. Запись посмотрели больше 255 тысяч человек, передает "Уралинформбюро".

Как видно на кадрах, сначала Шерстяченко крутится на гироскутере по самому краю, держа при этом селфи-палку. Затем он берет в руки мяч и выполняет с ним несколько трюков. В конце руфер балансирует на гироскутере с мячом.

"Вы хотели продолжения истории с гироскутером на крыше? Несмотря на моросящий дождь, все все-таки удалось", - прокомментировал ролик Шерстяченко.

Стоит напомнить, что ранее экстремал висел на руках на крыше небоскреба в Гонконге. А до этого он сделал сальто через BMW, ехавший со скоростью 100 километров в час.

(Видео: POLARIS OFFICIAL, YouTube)

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