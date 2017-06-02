Покупки заставят сдавать в багаж.

Алкоголь, купленный в магазинах duty free аэропортов, могут запретить проносить в самолеты. Этим вопросом займется Министерство транспорта России, сказал в интервью НТВ глава ведомства Максим Соколов. Ранее на сдаче спиртного в багаж и ограничении его продажи в аэропорту настаивала транспортная полиция.

Однако сначала на этот счет должны высказаться эксперты: инфраструктура авиаузлов во многом завязана на доходах от магазинов duty free. Ограничение в этой сфере может изменить финансовые модели аэропортов и инвестиции в них.

Следует добавить, что сейчас в Госдуме рассматривается закон, предусматривающий наказание для пьяных авиапассажиров, передает "Уралинформбюро".