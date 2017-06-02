×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Алкоголь из duty free оставят за бортомСегодня в 10:25

  • Текст

Покупки заставят сдавать в багаж.

Алкоголь, купленный в магазинах duty free аэропортов, могут запретить проносить в самолеты. Этим вопросом займется Министерство транспорта России, сказал в интервью НТВ глава ведомства Максим Соколов. Ранее на сдаче спиртного в багаж и ограничении его продажи в аэропорту настаивала транспортная полиция.

Однако сначала на этот счет должны высказаться эксперты: инфраструктура авиаузлов во многом завязана на доходах от магазинов duty free. Ограничение в этой сфере может изменить финансовые модели аэропортов и инвестиции в них.

Следует добавить, что сейчас в Госдуме рассматривается закон, предусматривающий наказание для пьяных авиапассажиров, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Секретные материалы мэрии

Секретные материалы мэрии

Про ЦУПП.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×