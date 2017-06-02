К 2030 году.

Размер пенсии в России к 2030 году будет равен 2,5 прожиточного минимума. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Как пояснила вице-премьер РФ Ольга Голодец, в текущих условиях ближайшая перспективная цифра - 16,4 тысячи рублей, передают федеральные СМИ. При этом на текущий момент, по данным ПРФ, в среднем по стране величина прожиточного минимума пенсионера составляет 8 540 рублей.

Следует отметить, что заявление Дроздова идет вразрез с прогнозом Минэкономразвития РФ, согласно которому в ближайшие 20 лет реальный рост пенсий будет нулевым, а доходы россиян будут расти минимальными темпами до 2035 года, передает "Уралинформбюро".