В середине февраля.

В спорах антиклерикальной общественности и Екатеринбургской епархии по поводу реконструкции Успенской церкви появился важный документ. Как следует из акта проверки Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, храм на территории Ново-Тихвинского монастыря стал жертвой варварской эксплуатации в советское время.

Многие годы, до возвращения "в лоно церкви" шесть лет назад, храм был кухней военного госпиталя. Мало того, что с него в тот период содрали купол, два верхних яруса колокольни и шпиль. Судя по оценке состояния здания, оно использовалось первобытными людьми, которые там не только готовили пищу в природных условиях, но и справляли банно-прачечные нужды. По мнению тех, кто видит этот госпиталь через забор с колючкой со стороны Зеленой рощи, армейский объект больше похож на концлагерь, куда отправляют обреченных на смерть.

Кухню-храм довели до состояния кормозаготовительного цеха совхоза-банкрота. По сути в 2011 году Екатеринбургской епархии вернули "живой труп". При этом по документам храм, построенный в 1782 году, является объектом культурного наследия регионального значения.

В ночь с 18 на 19 февраля 2017 года произошло обрушение восточной и северной стен храма. Трудно себе представить, что это насельницы монастыря умышленно устроили диверсию, чтобы разобрать церковь по кирпичику, как это представляют СМИ некоторые архитекторы.

Ранее "Уралинформбюро" сообщало, что в Успенской церкви шли противоаварийные работы, дабы она не рухнула окончательно. Сейчас они по требованию Управления госохраны остановлены. И ведомство должно решить, каким образом храм будет восстановлен.

Как заявляла агентству начальник отдела правовой и организационной работы Управления Евгения Игнатова, руководству Ново-Тихвинского монастыря было выдано предписание подготовить и сдать всю отчетную документацию по проекту реконструкции. "Монастырь предоставил нам требуемые документы, они занимают три больших коробки. Как только мы их рассмотрим, примем решение, выдать разрешение на проведение работ или нет", - подчеркнула она.

По сути сейчас понятно, что служители церкви не сносили храм, а всего лишь спасали его от неминуемой разрухи и разбирали завалы доступными им силами. Проект реконструкции благодаря ООО "Фирма Терем" появился на свет несколько лет назад. Теперь дело за приданием ему юридической силы, что в компетенции Управления госохраны.

В отличии от "реконструкции" "Пассажа" в центре Екатеринбурга, когда на месте снесенного бульдозерами векового здания появился новодел в 10 раз большего размера, Успенская церковь должна быть воссоздана в первозданном виде. Из современных материалов, если утеряны те, что были использованы при ее строительстве два с лишним века назад.