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Российских режиссеров лишат господдержки за курениеСегодня в 12:01

Минздрав доработал антитабачную концепцию.

Министерство здравоохранения России предлагает запретить бюджетную поддержку фильмов из средств Фонда кино за демонстрацию курения сигарет.

Инициатива отражена в доработанной версии концепции госполитики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы, пишет газета "Известия".

Также в числе новшеств - введение ограничения на продакт-плейсмент сигарет. При этом Минздрав отказался от ранее нашумевшей идеи увеличения рабочего дня для курильщиков и унификации пачек сигарет, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Андрей Тумашов Сегодня в 12:58

Долой поганое и вонючее курение из нашей жизни! Не курю и другим помогу отказаться.

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