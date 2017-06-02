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Грозовые дожди с ветром испортят уик-энд екатеринбуржцамСегодня в 11:34

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Хотя столбик термометра доберется до 25.

Достаточно теплый уик-энд в Свердловской области омрачат дожди, грозы и сильный ветер.

В столице Урала днем 3 июня прогнозируется плюс 23-25. В воскресенье будет 17-19. Прохлады добавит южный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

По области в субботу столбики термометров будут показывать в среднем 20-25 градусов: на севере плюс 17, на юге – до 30. В воскресенье ожидается плюс 15-20. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

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