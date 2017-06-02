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Екатеринбуржцев выселяют из "сталинок" во ВтузгородкеСегодня в 14:14

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20% жильцов уже съехали.

В Екатеринбурге пустят под снос двухэтажные жилые дома сталинской постройки во Втузгородке, признанные аварийными еще в 2015 году. Это прописано в постановлении главы горадминистрации Александра Якоба.

Речь идет о домах №№ 11, 11а, 11в, 13, 13а, 15, 15а на Гагарина, а также двухэтажке на Ботанической, 15. Территория должна быть освобождена под застройку до 2022 года.

Схема будущей застройки. Фото: minstroy.midural.ru

Право на освоение этих участков два года назад получила "Южно-Уральская Инвестиционно-Строительная Компания", которая должна расселить жильцов аварийных домов. На этом месте застройщик планирует возвести жилой комплекс "Гагарин" - три одноподъездных корпуса высотой 27, 30 и 32 этажа с подземным паркингом. Кроме того, здесь будет построен общественно-деловой центр со встроенным детским садом на 50 мест.

Эти "свечки" вырастут на месте снесенных домов. Фото: newmetreka.ru

Публичные слушания по планировке и межеванию этой территории прошли в январе 2017 года. На тот момент было отселено 20% жильцов - остальным же предписывалось готовить документы о продаже своего жилья. Планы застройщика были одобрены большинством голосов.

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