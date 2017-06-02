Пока мать в больнице.

38-летнюю екатеринбурженку, у которой накануне произошел выкидыш в общежитии на Кировградской, госпитализировали - ее троих детей пришлось временно поместить в соцучреждение. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сообщение о мертвом младенце поступило следователям днем 1 июня 2017 года. В ходе проверки подтвердилось, что никакого криминала в происшествии нет.

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