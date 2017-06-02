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По версии "Уралинформбюро".
1. Ураган в Москве
Стихия обрушилась на столицу России 29 мая. Жертвами урагана в Москве и области стали 15 человек. Ветер скоростью 31 метр в секунду безжалостно вырывал с корнями деревья, валил столбы и светофоры, переворачивал гаражи и будки. Ураган буквально в клочья разорвал купол теннисного корта. Столица превратилась в отличные декорации для фильма-катастрофы.
2. От котов с любовью
В День защиты детей свердловские волонтеры решили подарить немного любви и ласки сиротам. Три машины с добровольцами и подарками отправились в Асбест, где дети получили настоящий праздник. Ребята подружились с огромным голубым котом и смогли почувствовать себя настоящими героями: пожарные, принявшие участие в акции, позволили детям примерить свою форму и потушить специально разведенный для этого костер. А искренние улыбки стали самой большой наградой для волонтеров.
3. Искусственно созданное искусство
Нейросеть "Яндекса" научили генерировать музыку в разных стилях. Последним ее произведением стал трек в стиле Скрябина (в этом году исполняется 145 лет со дня рождения композитора). А на конференции YaC в Москве его исполнил камерный оркестр. Главную партию на терменвоксе сыграл Петр Термен - правнук создателя этого музыкального инструмента Льва Термена. Интересно, что свет и графику для сопровождения выступления тоже сочинила программа.
4. Пчелы-заключенные
В промышленной зоне краснотурьинской ИК-3 выделили участок под пасеку. Сейчас там "трудятся" 2 пчелиные семьи. Первый мед в колонии планируют получить до конца июня. Производство позволит не только трудоустроить осужденных, но и заработать средства при его реализации. При этом в конце мая в ИК уже собрали первый урожай огурцов - 125 килограммов. В планах эту цифру довести до 5 тонн.
5. Кто это поет?
На телевизионное шоу America's Got Talent часто приходят певцы, но еще никто не исполнял номера с "закрытым ртом". 12-летняя Дарси Линн Фармер поразила судей своим номером с чревовещанием, точнее с чревопением. Партнером девочки на сцене стала кукла Петунья. Она-то и "исполнила" невероятно пронзительную композицию Summertime, пока стеснительная Дарси широко улыбалась рядом. Когда же девочка попыталась сама исполнить пару строчек из песни, Петунья буквально закрыла ей рот и продолжила свое представление. В конце номера зрители в зале уже аплодировали стоя. Певица Мэл Би, одна из судей призналась, что Дарси растопила ее сердце. Не дав коллег опомниться, артистка нажала "Золотую кнопку", тем самым присудив девочке победу в текущем сезоне шоу.
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