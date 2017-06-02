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В Екатеринбурге на месте снесенной усадьбы нашли больше 1000 артефактовСегодня в 18:08

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Участок отдали под застройку.

Археологи Института истории и археологии УрО РАН обнаружили более тысячи фрагментов кухонной утвари XIX века на стройплощадке на месте снесенной в 2016 году усадьбы Холмогорова (ул. Куйбышева, 41). Акт историко-культурной экспертизы опубликован на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия.

Как сообщил "Уралинформбюро" научный сотрудник Евгений Вилисов, большая часть культурного слоя на этом участке была разрушена в ходе активного строительства в ХХ веке. Всего удалось найти 1354 предмета, относящихся к истории дореволюционного Екатеринбурга. "Примерно 80% находок - керамика конца позапрошлого века. Кроме этого, обнаружены изделия из металла, фаянса и стекла, а также несколько замечательных курительных трубок того времени", - пояснил собеседник агентства.

Необходимость археологических раскопок перед началом строительства продиктована федеральным законом ФЗ-73 "Об объектах культурного наследия". В данном случае исследования проводились по заказу дочернего предприятия компании "Стройтэк", которая намерена возвести на участке двухсекционный 24-этажный жилой комплекс комфорт-класса "Вернисаж".

Примечательно, что стоявшая там ранее усадьба Холмогорова (деревянный дом с элементами русского стиля) еще в 2013 году была признана памятником, но после повторной экспертизы МУГИСО внезапно исключило ее из реестра объектов культурного наследия, рассказал "Уралинформбюро" градозащитник Олег Букин.


Так выглядела усадьба Холмогорова незадолго до сноса.

По мнению собеседника "Уралинформбюро", теперь под угрозой сноса и другие старинные здания, по разным причинам не включенные в реестр памятников . Среди них — дом А.А. Кузнецова, стоящий по адресу улица Вайнера, 68. До июля 2016 года он считался объектом культурного наследия, однако итоги экспертизы, проведенной челябинским реставратором Ириной Кочкиной, гласят, что это строение не представляет интереса с точки зрения архитектуры и не обладает признаками памятника истории.

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