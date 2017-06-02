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Магнитогорский роддом заплатит 300 тысяч за смерть ребенкаСегодня в 14:33

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Мать просила 1,5 миллиона.

Магнитогорский роддом №2 заплатит 300 000 рублей за смерть новорожденного. Такой решение вынес Центральный районный суд Челябинска 1 июня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

В 2015 году истица родила ребенка, который скончался в роддоме через несколько часов. В смерти младенца женщина обвинила врачей, так как беременность проходила без осложнений. Она требовала выплатить ей 1,5 миллиона рублей.

Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу в Санкт-Петербурге. По словам экспертов, врачи недооценили опасность аллергии у женщины и не обеспечили контроль сердечной деятельности ребенка, что и привело к трагедии.

Требования истицы суд удовлетворил частично: 200 000 рублей роддом выплатит в качестве моральной компенсации, еще 100 000 - штрафа и судебных расходов.

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