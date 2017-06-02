×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"АвтоВАЗ" пересадит таксистов Uber на Lada VestaСегодня в 14:49

  • Текст

Если удастся договориться.

"АвтоВАЗ" в ближайшее время намерен заключить соглашение с компанией-агрегатором такси Uber. Об этом глава российской автомобилестроительной компании Николя Мор рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.

По его мнению, если "АвтоВАЗу" удастся убедить Uber использовать Lada Vesta, это покажет клиентам, что сидеть в Lada - "совсем не то же самое, что сидеть в старых "Жигулях" или даже "Самаре", передает "Уралинформбюро".

"Парк такси - это ключевое направление для развития доли продаж, доли рынка в больших городах. Мы надеемся, что мы в скором времени подпишем соглашение с компанией Uber. Мы также ведем переговоры со многими другими компаниями", - цитирует Мора РБК-ТВ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×