Если удастся договориться.

"АвтоВАЗ" в ближайшее время намерен заключить соглашение с компанией-агрегатором такси Uber. Об этом глава российской автомобилестроительной компании Николя Мор рассказал на Петербургском международном экономическом форуме.

По его мнению, если "АвтоВАЗу" удастся убедить Uber использовать Lada Vesta, это покажет клиентам, что сидеть в Lada - "совсем не то же самое, что сидеть в старых "Жигулях" или даже "Самаре", передает "Уралинформбюро".

"Парк такси - это ключевое направление для развития доли продаж, доли рынка в больших городах. Мы надеемся, что мы в скором времени подпишем соглашение с компанией Uber. Мы также ведем переговоры со многими другими компаниями", - цитирует Мора РБК-ТВ.