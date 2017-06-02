"Екатеринбурггаз" устроил для детей праздник с трансформерамиСегодня в 14:13
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В Орджоникидзевском районе.
"Екатеринбурггаз" организовал праздник в Орджоникидзевском районе в рамках Дня защиты детей. Мероприятие, собравшее более 200 человек, проводилось при содействии ЗАО "Орджоникидзевская УЖК".
Открыли праздник гигантские трансформеры – лидер автоботов Оптимус Прайм и автобот-разведчик Бамблби играли и танцевали с детьми.
Затем Пеппи Длинный Чулок и Незнайка провели викторину на знание правил пользования газом в быту. Дети отвечали на вопросы "что делать при запахе газа?", "можно ли качаться на газовой трубе?", "надо ли пускать в дом газовиков для проверки оборудования?", "по какому номеру нужно звонить, чтобы сообщить об утечке газа?". За каждый правильный ответ давали сладкие призы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза"
Самым волнительным моментом стало объявление победителей конкурса рисунков "Безопасный газ – для нас!". Юным художникам Орджоникидзевского района необходимо было отразить тему безопасного обращения с газовыми приборами.
Первое место заняла Мария Чибук, второе – Златислава Усатова, третье – Арсений Агафонов. Все участники конкурса получили в подарок наборы для детского творчества.
"Екатеринбурггаз" ежегодно организует День защиты детей совместно с крупнейшими районными управляющими компаниями. Ранее праздники двора прошли в Верх-Исетском и Ленинском районах уральской столицы. В следующем году газовики встретят лето с юными жителями Октябрьского района.
"Газовики активно взаимодействуют в вопросах газовой безопасности с органами местного самоуправления и управляющими компаниями. Чтобы предотвратить различные неприятные ситуации в газифицированном жилом фонде, регулярно проводится техническое обслуживание газового оборудования. Только за прошлый год этим процессом в Орджоникидзевском районе было охвачено почти 30 тысяч квартир и более 1700 частных домов. С каждым годом количество нарушений в Орджоникидзевском районе снижается, у людей есть понимание, к чему может привести халатность", - отметил начальник производственного управления №3 АО "Екатеринбурггаз" Павел Гильманов.
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