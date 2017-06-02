Екатеринбург остался без вакцины от клещевого энцефалитаСегодня в 16:04
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Детской.
Екатеринбуржцы не могут привить детей от клещевого энцефалита. Причем вакцины нет ни в муниципальных, ни в платных клиниках.
На дефицит препарата "Уралинформбюро" пожаловалась горожанка, которая не смогла записать ребенка на прививку: "Мне сказали, что вакцин нет вообще в городе. Когда будут - неизвестно. Надо заходить каждый день и узнавать, не появилась ли".
В центре иммунопрофилактики "Новой больницы" подтвердили, что детской вакцины нет: "Когда появится, мы не знаем. Я могу только записать вас в лист ожидания. Сейчас у нас уже список на двух листах".
В "СК-мед" похожая ситуация. "У нас есть информация, что вакцины появятся в середине июня", - добавили там. При этом перебоев с вакциной для взрослых нет.
Как пояснили "Уралинформбюро" в одной из аптек, проблемы с поставками связаны с тем, что завод по производству этих препаратов встал на ремонт. По словам фармацевтов, вакцины появятся в лучшем случае в середине июля.
В пресс-службе горздрава не смогли пояснить, кто именно поставляет в екатеринбургские поликлиники вакцину. Там сказали, что закупками занимается региональный минздрав. В пресс-службе последнего заявили, что вопрос следует адресовать в отдел организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности. Но дозвониться туда не удалось.
Вакцину от клещевого энцефалита выпускает "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова". Там "Уралинформбюро" сообщили, что поставки на Средний Урал осуществляет компания "Сандал ЛТД". В последней утверждают, что вакцина в наличии есть, и в местные аптеки ее завозят.
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