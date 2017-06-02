Екатеринбуржцы будут платить по новым нормативам за коммунальные ресурсыСегодня в 16:36
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В целях содержания общего имущества в многоквартирниках.
В начале 2017 года в силу вступил ряд изменений в Правилах предоставления коммунальных услуг. В соответствии с поправками, коммунальные ресурсы, используемые для содержания общего имущества в доме, включены в состав жилищных услуг, а начисления проводятся строго исходя из нормативов потребления.
При этом региональные власти должны были "обновить" нормативы до 1 июня 2017 года. 31 мая Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области утвердила новые нормативы потребления холодной и горячей воды, а также электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. В опубликованном постановлении пересмотрены не только объемы потребления, но и основания применения нормативов.
Если раньше норматив потребления электроэнергии зависел только от наличия или отсутствия в доме лифта, теперь он дифференцируется фактически по 4 категориям. Кроме лифта, учитывается наличие электроотопительных и электронагревательных установок, а также видов их применения.
Сам размер норматива немного уменьшился. До 1 июня для начислений применялись два нормативных объема: 3 либо 5 кВт/ч на 1 квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества. Теперь объем нормативного потребления варьируется от 1,96 до 4,69 кВт/ч в зависимости от параметров дома.
Также изменились основания для выбора нормативов горячего и холодного водоснабжения в целях содержания общего имущества. Прежние нормативы не учитывали особенностей оснащенности домов, а объем потребления варьировался от 0,009 до 0,063 кубометров на 1 квадратный метр общей площади помещений в составе общего имущества.
В новом документе РЭК выделены 9 категорий домов по степени благоустройства и этажности. Для каждой определены нормативы, выбор которых зависит от соотношения площади мест общего пользования и количества проживающих в доме. Нормативы варьируются от 0,013 до 0,054 кубических метров на 1 квадратный метр общей площади.
Новые нормативы будут применяться для проведения начислений за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества уже с июня 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Единого Расчетного Центра".
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