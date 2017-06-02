Но использовать пока не могут.

На вооружение военно-морских сил США поступил авианосец нового класса. Стоимость судна, названного в честь 33-го президента страны Джеральда Форда, оценивается в 13 миллиардов долларов - корабль является самым дорогим в мире.

Полетная палуба нового авианосца больше, чем у предшественников, то есть он может нести больше самолетов и вертолетов, а также предназначенных для них топлива и боеприпасов. Экипаж будет включать около 4500 человек, передает "Уралинформбюро".

Несмотря на то, что судно войдет в состав флота этим летом, ближайшие годы оно будет проходить испытания. К выполнению боевых задач, по данным пресс-службы ВМС США, Gerald Ford будет полностью готов в 2020 году.