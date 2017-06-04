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Свердловские спасатели готовятся ко второму удару стихииСегодня в 11:26

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Ураганы возвращаются на Средний Урал.

ГУ МЧС по Свердловской области выступило с заявлением о продлении действия штормового предупреждения. По информации синоптиков, 4 июня на территории региона вновь прогнозируются опасные погодные явления: грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, передает "Уралинформбюро".

Спасатели продолжают работать в режиме повышенной готовности. Ведется постоянный мониторинг погодных условий, дорожной ситуации и функционирования систем обеспечения жизнедеятельности населения.

Свердловчан призывают не выходить из дома, воздержаться от загородных поездок. А также в случае необходимости не пытаться найти укрытие под деревьями, поскольку велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать их ветви - это может стать причиной как травмирования, так и гибели.

Обо всех ЧП сотрудники ведомства просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101", либо по телефону доверия Главного управления МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

Ураганные ветра с осадками обрушились на Средний Урал 3 июня. Под воздействием стихии ломались деревья, рушились заборы, столбы, происходили обрывы на ЛЭП, срывалась кровля многоквартирных домов. Больше всего пострадал Нижний Тагил, где под рухнувшим деревом погиб житель Екатеринбурга. Не менее 8 человек пострадали.

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