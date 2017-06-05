Штормовое предупреждение - в силе.

Штормовое предупреждение в Свердловской и Челябинской областях продлено до 6 июня. Синоптики по-прежнему прогнозируют ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду, передает "Уралинформбюро".

Ураган, набедокуривший в Москве 29 мая, держит в страхе уральцев почти неделю: буквально на следующий день синоптики предупредили, что смертоносный циклон движется на Урал. Наиболее сильный удар стихия нанесла в выходные, перевернув несколько городов "вверх дном". В Нижнем Тагиле деревом убило екатеринбуржца, приехавшего в гости к родственникам. Без света осталось около 100 тысяч жителей Свердловской и Челябинской областей.

Подразделения региональных ГУ МЧС, силы и средства муниципальных образований продолжают работать в режиме повышенной готовности.