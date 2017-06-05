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На Среднем Урале выделят 100 миллионов на ремонт жилья после ураганаСегодня в 09:15

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Список объектов озвучат сегодня.

На восстановление жилья, пострадавшего во время урагана в Свердловской области, направят 100 миллионов рублей. О выделении средств из резервного фонда правительства распорядился врио губернатора Евгений Куйвашев. Перечень объектов, объем ремонтных работ и смета будут готовы к 5 июня, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.

Ураган набедокурил на Среднем Урале 3 июня. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Один человек погиб, без электричества остались более 100 тысяч жителей области. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске, где стихия повредила несколько десятков жилых домов. Идет расчистка завалов. К ремонтным работам приступят 5 июня.

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