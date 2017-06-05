×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчанам придется мокнуть еще неделюСегодня в 09:45

  • Текст

Штормить прекратит во вторник.

Сырая и прохладная погода продержится в Свердловской области еще неделю. 5 июня 2017 года в регионе ожидаются грозы, ливни и западный ветер до 25 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Поливать продолжит и в следующие два дня. Ночами будет 2-7 градусов выше нуля, днем - 16-18. Ветер ослабнет до 11 метров в секунду.

В Екатеринбурге в ближайшие три дня воздух прогреется до плюс 14-16, без осадков не обойдется.

По данным Росгидромета, дожди на Среднем Урале будут идти всю неделю. Небольшое потепление сулят к выходным.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×