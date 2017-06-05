Минздрав РФ решит проблемы екатеринбуржцев с ВИЧСегодня в 10:25
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Которые жалуются на нехватку лекарств.
Минздрав России опровергает сведения о нехватке препаратов от ВИЧ в Екатеринбурге. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу департамента лекарственного обеспечения министерства Елену Максимкину.
"У нас нет таких жалоб. Потому что мы закупили все препараты в годовом объеме и все им отправили", - заявила чиновница. По ее словам, госзакупки были проведены в марте-апреле, по контрактам лекарства хотя бы частично должны были поступить до 1 июня.
Елена Максимкина подчеркнула, что теперь Минздрав будет контролировать выдачу медикаментов пациентам с ВИЧ в Екатеринбурге.
Сообщения об острой нехватке препаратов в столице Урала появились в конце мая. На сайте pereboi.ru пациенты жаловались, что им либо предлагают менять эффективную схему лечения, либо не выдают лекарства вовсе, передает "Уралинформбюро". Эту информацию проверяет прокуратура Свердловской области.
Стоит отметить, что за первый квартал 2017 года на Среднем Урале выявлено 1 864 ВИЧ-инфицированных - на 12% больше, чем годом ранее. Всего в регионе 89,5 тысячи зараженных. В Екатеринбурге инфицировано 27 тысяч человек - 1,8% от всего населения города, по факту это эпидемия.
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