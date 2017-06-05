Очевидцы сняли случившееся на видео.

В Миассе подростки рисковали жизнью на крыше дома №2 по улице Победы. Очевидцы сняли опасные игры на видео и выложили в Сеть, передает "Уралинформбюро".

На кадрах видно, как двое подростков катаются на высоте на велосипеде. Третий повис на крыше, держась за край руками. К счастью, никто не пострадал.

Миасцев возмутило, что очевидцы снимали увиденное на камеру и даже не подумали остановить подростков или вызвать полицию: "В другие бы времена люди сиганули на помощь, а сейчас... Люди, что с нами всеми происходит...".

(Видео: Гульнара Мусина, пользователь "ВКонтакте")