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Миасские подростки устроили опасные игры на крышеСегодня в 11:03

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Очевидцы сняли случившееся на видео.

В Миассе подростки рисковали жизнью на крыше дома №2 по улице Победы. Очевидцы сняли опасные игры на видео и выложили в Сеть, передает "Уралинформбюро".

На кадрах видно, как двое подростков катаются на высоте на велосипеде. Третий повис на крыше, держась за край руками. К счастью, никто не пострадал.

Миасцев возмутило, что очевидцы снимали увиденное на камеру и даже не подумали остановить подростков или вызвать полицию: "В другие бы времена люди сиганули на помощь, а сейчас... Люди, что с нами всеми происходит...".

(Видео: Гульнара Мусина, пользователь "ВКонтакте")

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