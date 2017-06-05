Дальше шарахнуло. Град на видео почти прошёл. В разгар снимать было невозможно. Поубивало бы. Просто стояли лицом к стене и получали картечью размером с перепелиное яйцо при том что летело со стороны навеса длиной 4 м @julia_bereg спасаясь, почти минуту закрывала двери в баню. Ветер не давал. #староуткинск #ураган
Фоторепортаж по следам ураганаСегодня в 12:07
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Из соцсетей.
Уральцы продолжают расхлебывать последствия урагана и делиться пережитым ужасом в соцсетях, передает "Уралинформбюро". 3 июня эпицентрами буйства стихии стали свердловский поселок Староуткинск и Нижний Тагил. В последнем не обошлось без жертв - погиб мужчина из Екатеринбурга.
По словам очевидцев, в Староуткинске прошел крупный град, а порывы ветра посрывали кровли с домов и хозяйственных построек. "Там, где был эпицентр, люди просто остались без крыш. Листы железа и доски летали в воздухе", - пишет одна из пользовательниц "ВКонтакте".
Лес вокруг поселка как будто выкосило.
Фото: Мария Мухорина, "ВКонтакте"
По Нижнему Тагилу пронесся настоящий торнадо, как в американских фильмах, пишут очевидцы.
Стихия разбушевалась не на шутку, круша все на своем пути.
Небо полосовали разряды молний.
Фото: Светлана Кузнецова, "ВКонтакте"
Над городом кружили обрывки кровли, мусор и ветки.
Фото: Светлана Кузнецова, "ВКонтакте"
Деревья вырывало из земли и бросало на машины.
Фото: Светлана Кузнецова, "ВКонтакте"
На следующий день тагильчане отправились восстанавливать любимые уголки родного города.
Фото: Александр Смирнов, "ВКонтакте"
Соседнему Екатеринбургу повезло куда больше. "Сегодня мы наблюдали, как прямо напротив нашего дома начала формироваться воронка будущего смерча. Однако, пронесло. У смерча не сложилось", - выдыхают горожане.
Фото: Ольга Горнева, "ВКонтакте"
Тем не менее без последствий не обошлось - перед порывами ветра не устояли не только деревья, но и вышка сотовой связи.
Фото: "СОВА"
Садоводы сокрушаются по поводу "сдутых" теплиц.
Фото: Ольга Абросимова, "ВКонтакте"
Деревья "летали" и по южноуральской столице.
Фото: Юрий Чебелюк, "ВКонтакте"
В Краснотурьинске сдуло крышу с гостиницы "Турья".
Фото: участник официальной группы "Жизнь Краснотурьинска", "ВКонтакте"
В воскресенье небесная канцелярия сжалилась над уральцами и удивила двойной радугой.
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