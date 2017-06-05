Свердловские энергетики устранили последствия ураганаСегодня в 11:19
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В кратчайшие сроки.
400 специалистов ОАО "МРСК Урала", а также коллеги из дочерних обществ ПАО "Россети" устраняли последствия урагана на линиях электропередачи Среднего Урала. Аварийно-восстановительные работы проводили более 120 бригад, задействовав 147 единиц спецтехники.
3 июня без электроснабжения остались жители Ирбитского, Камышловского, Каменского, Нижнетагильского, Невьянского, Красноуралького, Первоуральского, Полевской, Дегтярского, Сысертского, Белоярского городских округов. Частично без света оказались Ревда, Серов и некоторые другие территории. Пострадало свыше 100 тысяч человек.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "МРСК Урала", наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле. Поврежденные кровли домов и поваленные деревья осложняли подъезды к энергообъектам, туда были направлены дополнительные силы. На данный момент без электроэнергии остается только часть населенного пункта Балакино (около 200 человек). Работы завершатся в течение дня.
В целом операторы горячей линии ОАО "МРСК Урала" 8 800 2501 220 приняли и обработали за двое суток порядка 1000 звонков от жителей региона.
Между тем неблагоприятный прогноз погоды и штормовое предупреждение сохраняется и на 5 июня. В "МРСК Урала" мобилизованы все силы и средства для оперативного реагирования на возможные перебои электроснабжения.
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