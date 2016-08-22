На высоту 530 метров он взлетает за 25 секунд.

Японская компания Hitachi разработала ультрабыстрый лифт. Он запущен в эксплуатацию в здании CTF Finance Center в Гуанчжоу (Китай), пишет Daily Mail.

Подъемник способен развивать скорость 75,6 километра в час, а значит, на последний этаж 530-метрового небоскреба он взлетит всего за 25 секунд. Однако разработчики сразу оговорились: эксплуатироваться лифт будет со скоростью 72 километра в час, передает "Уралинформбюро". При этом спускаться он будет вдвое медленнее, чем подниматься. Добраться до первого этажа можно будет за минуту.

Стоит отметить, что предыдущий лифт-рекордсмен тоже работает в Китае. Прокатиться на нем со скоростью 69 километров в час можно в Shanghai Tower.